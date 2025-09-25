Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС

Москва и Аддис-Абеба договорились о подготовке дорожной карты строительства атомной электростанции. Соответствующий документ подписали глава «Росатома» Алексей Лихачёв и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча в Москве в рамках «Мировой атомной недели».

Стороны планируют создать рабочую группу, провести технико-экономическое обоснование, а также подготовить межправительственное соглашение. В документе также предусмотрена поддержка развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и обучение специалистов в сфере мирного атома.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил об укреплении сотрудничества России и Эфиопии во всех направлениях – от торговли до гуманитарных программ. Президент подчеркнул, что двусторонние отношения демонстрируют позитивную динамику, а межправительственная комиссия работает всё активнее. Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Эфиопии и положительно оценил визиты делегаций обеих стран.