25 сентября, 20:03

Росатом и Эфиопия подписали план действий по строительству АЭС

Ашабир Балча и Алексей Лихачёв. Обложка © Life.ru

Москва и Аддис-Абеба договорились о подготовке дорожной карты строительства атомной электростанции. Соответствующий документ подписали глава «Росатома» Алексей Лихачёв и гендиректор электроэнергетической корпорации Эфиопии Ашабир Балча в Москве в рамках «Мировой атомной недели».

Стороны планируют создать рабочую группу, провести технико-экономическое обоснование, а также подготовить межправительственное соглашение. В документе также предусмотрена поддержка развития ядерной инфраструктуры Эфиопии и обучение специалистов в сфере мирного атома.

Путин заявил о мировом лидерстве российских АЭС

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил об укреплении сотрудничества России и Эфиопии во всех направлениях – от торговли до гуманитарных программ. Президент подчеркнул, что двусторонние отношения демонстрируют позитивную динамику, а межправительственная комиссия работает всё активнее. Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с премьер-министром Эфиопии и положительно оценил визиты делегаций обеих стран.

