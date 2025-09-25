Интервидение
25 сентября, 18:05

В Кремле началась встреча Путина с премьер-министром Эфиопии

Обложка © Life.ru

Российско-эфиопское сотрудничество последовательно укрепляется в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил позитивную динамику в двусторонних отношениях, подчеркнув, что дипломатические связи были установлены еще в 2008 году. По его словам, сегодня наблюдается рост товарооборота, уверенно работает межправительственная комиссия, а также активно развивается гуманитарное направление, особенно в области подготовки кадров. Президент добавил, что поддерживает постоянный контакт с главой эфиопского правительства и выразил удовлетворение визитом представительной делегации в Москву, отметив, что российская делегация также посещала Эфиопию в начале года.

«Сегодня отношения развиваются поступательно, торговый оборот увеличивается, работает уверенно межправокомиссия. У нас хорошая работа идет по гуманитарным направлениям, включая прежде всего, конечно, вопросы подготовки кадров», — сказал российский лидер.

Со своей стороны, Абий Ахмед Али поблагодарил за тёплый приём и выразил надежду, что следующая встреча с Владимиром Путиным состоится уже в столице Эфиопии.

«Господин президент, большое спасибо за приглашение и за тёплый прием, оказанный мне и моей делегации, — сказал премьер Эфиопии.

В переговорах также принимают участие ключевые министры и представители администрации президента, включая помощника Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака, главу Минздрава Михаила Мурашко, министра финансов Антона Силуанова, председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Лидеры встретились в рамках форума World Atomic Week. Деловая программа пройдёт под девизом «Всё начинается с атома». В форуме также примут участие лидер Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера.

Александра Мышляева
