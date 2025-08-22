Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

22 августа, 20:07

Путин: Росатом является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

«Росатом» занимает лидирующую позицию в мировой атомной энергетике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Саров. Он подчеркнул, что отечественная госкорпорация строит больше объектов, чем любая другая компания в мире.

«Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. «Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом», — заявил глава государства во время общения с работниками предприятий атомной отрасли России.

Путин сообщил, что Россия лидирует в разработках термоядерного синтеза

Напомним, 22 августа Владимир Путин прибыл в Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Он возложил цветы к памятнику учёному Юлию Харитону, провёл встречу с молодыми представителями отрасли, посетил выставку, посвящённую подготовке кадров. В ходе визита президент отметил, что благодаря работе отечественных атомщиков страна обладает надёжным ядерным щитом.

