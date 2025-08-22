Путин: Росатом является абсолютным лидером в мировой атомной энергетике

«Росатом» занимает лидирующую позицию в мировой атомной энергетике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита в Саров. Он подчеркнул, что отечественная госкорпорация строит больше объектов, чем любая другая компания в мире.

«Что касается чисто прагматичных вопросов, связанных с бизнесом, у нас достаточно заказов. Мы ведь номер один в мире сегодня. «Росатом» — абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом», — заявил глава государства во время общения с работниками предприятий атомной отрасли России.