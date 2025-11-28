Путин рассказал, что очень рад увидеть Орбана в России

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие сложности не мешают развитию отношений с Венгрией. Такое заявление глава государства сделал в начале встречи с премьер-министром республики Виктором Орбаном в Кремле.

Российский лидер подчеркнул, что был очень рад встретить венгерского представителя. По его словам, несмотря на все внешние обстоятельства, контакты между Москвой и Будапештом сохраняют свою интенсивность. Путин также отметил регулярное поддержание связи на уровне официальных лиц. Более того, нынешние сложности не мешают двум странам продолжать развивать отношения.

«Я очень рад вас видеть. Мы с вами в контакте, по телефону разговариваем, и наши коллеги постоянно общаются. Мне очень приятно отметить, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, наши отношения сохраняются и продолжают развиваться», — сказал Путин.

Напомним, что Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с Виктором Орбаном. В составе российской делегации присутствуют ключевые официальные лица, включая помощника президента Юрия Ушакова, вице-премьера Александра Новака и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ранее в социальных сетях Орбан раскрыл цель своего визита в Россию. По его словам, он надеется добиться гарантированного энергоснабжении своей страны в зимний период.