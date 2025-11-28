Путин отметил взвешенную позицию Венгрии по Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил сбалансированную позицию Будапешта по украинскому кризису, заявив об этом лично венгерскому премьер-министру Виктору Орбану во время встречи в Кремле. Глава государства подчеркнул понимание и уважение России к взвешенному подходу правительства Венгрии в данном вопросе.

Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.