28 ноября, 10:58

Путин отметил взвешенную позицию Венгрии по Украине

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин высоко оценил сбалансированную позицию Будапешта по украинскому кризису, заявив об этом лично венгерскому премьер-министру Виктору Орбану во время встречи в Кремле. Глава государства подчеркнул понимание и уважение России к взвешенному подходу правительства Венгрии в данном вопросе.

«Мы знаем вашу взвешенную позицию по украинскому вопросу», — заявил Путин.

Орбан раскрыл цель переговоров с Путиным в России

Ранее Путин заявил, что вопрос признания новых российских территорий должен решаться не на уровне Киева, а на уровне международного сообщества. Он отметил, что, хотя конечной целью являются соглашения с Украиной, на данный момент это юридически недостижимо. Президент подчеркнул, что в переговорный процесс могут быть вовлечены любые заинтересованные и способные стороны. Однако ключевым условием для Москвы является международная легитимность итоговых решений, а не их признание украинской стороной.

