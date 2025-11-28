Сало в шелухе и блины с икрой: Орбан отужинал в русском стиле после переговоров с Путиным

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным посетил ресторан «Живаго», который находится напротив Кремля. Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сотрудников заведения, венгерский премьер предпочёл поужинать блюдами русской кухни.

Ресторан расположен в здании гостиницы «Националь» на углу Моховой и Тверской улиц.

«Орбан в ресторане «Живаго» с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе — в ресторане сало готовят сами, предварительно отварив свинину в луковой шелухе. Соленья, пельмени сибирские, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло, чёрный перец, а также борщ московский», — сообщили в заведении.

Подчёркивается, что ресторан в это время не закрывали на спецобслуживание, несмотря на то, что премьер Венгрии был с многочисленной делегацией.

Как сообщил корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев, кроме борща члены венгерской делегации заказали премиальную русскую водку. Журналист добавил, что «из мужской солидарности» не станет раскрывать количество выпитого во время застолья алкоголя.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Виктора Орбана прошли 28 ноября в Кремле. Встреча продолжалась более трёх часов при участии ключевых членов российской делегации. В переговорах принимали участие помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава российского МИД охарактеризовал прошедшие переговоры как весьма позитивные, отметив продуктивный характер диалога между лидерами двух стран.