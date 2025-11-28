Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в успешном завершении мирных инициатив
Обложка © Life.ru
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Будапешт поддерживает любые реальные шаги к прекращению конфликта на Украине.
Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru
Он подчеркнул, что Венгрия «заинтересована в мире» и рассчитывает, что последние мирные инициативы приведут к конкретным результатам.
«Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к миру», — заявил Орбан.
Напомним, что в Москве начались переговоры между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Они проходят в Кремле. По словам венгерского премьер-министра, визит обусловлен желанием обеспечить республику надёжным и доступным энергоснабжением зимой.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.