Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в успешном завершении мирных инициатив

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Будапешт поддерживает любые реальные шаги к прекращению конфликта на Украине.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

Он подчеркнул, что Венгрия «заинтересована в мире» и рассчитывает, что последние мирные инициативы приведут к конкретным результатам.

«Венгрия заинтересована в мире. Мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к миру», — заявил Орбан.