Будапешт обладает символическим потенциалом для проведения российско-украинских переговоров и формирования новой архитектуры европейской безопасности, заявил кандидат политических наук Павел Фельдман. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить медиатором благодаря хорошим отношениям с президентом США Дональдом Трампом, а также из-за заинтересованности перед предстоящими выборами.

«По логике вещей, урегулирование европейского конфликта должно осуществляться на территории Европы. Будапешт мог бы стать своеобразной «точкой сборки» новой архитектуры безопасности в системе отношений между Россией и НАТО», — полагает собеседник 360.ru.

Он отметил, что проведение мирных переговоров в Будапеште способно укрепить международный авторитет Венгрии и повысить электоральные шансы Орбана, находящегося в оппозиции к руководству ЕС. При этом Киев, несмотря на четырёхлетнюю кампанию по дискредитации венгерского лидера, будет вынужден согласиться на переговоры в случае соответствующего требования со стороны Трампа.