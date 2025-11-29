Россия и США
29 ноября, 09:02

Орбан указал единственный путь к сохранению государственности Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Единственный шанс Украины обеспечить себе безопасное существование — стать буферным государством между НАТО и Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Welt.

По мнению Орбана, долгосрочное решение должно основываться на восстановлении статуса Украины как буферного государства между Россией и Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что такая модель обеспечения безопасности существовала ранее и доказала свою эффективность.

Венгерский премьер констатировал неизбежность территориальных компромиссов со стороны Киева. В предполагаемом сценарии Россия сохраняет контроль над определёнными территориями, границы которых должны быть очерчены в ходе международных переговоров.

«Россия сохраняет за собой территорию, которая будет согласована на международной мирной конференции, а всё, что находится к западу от этой линии — до восточной границы НАТО — образует территорию украинского государства, которое вновь будет существовать как буферное государство», — добавил венгерский политик.

Вчера в Москве прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и Виктором Орбаном. Они беседовали более трёх часов. Венгерский премьер-министр назвал эти переговоры успешными, ведь он получил от Москвы гарантии, что его страна не останется без энергоресурсов.

