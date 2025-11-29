«Би-би-си» назвала встречу Орбана и Путина вызовом странам ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан, посетив в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, бросил вызов странам Евросоюза. Как пишет «Би-би-си», глава Венгрии «постоянно злит союзников по ЕС и НАТО».

«Орбан считается одним из ближайших союзников Путина в Европе и постоянно вызывает недовольство своих союзников по НАТО и ЕС, подрывая солидарность против России», — говорится в статье.

Отмечается, что Орбан не раз критиковал инициативы ЕС по ограничению импорта российских энергоресурсов. Главной темой встречи в Москве, как предполагает издание, стало обсуждение поставок нефти и газа.

Евросоюз требует от Будапешта полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 году, однако аналитики считают, что Венгрия может использовать любые договорённости с Москвой для продавливания собственной линии и противостояния Брюсселю.

Ранее Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута – Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.