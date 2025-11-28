Орбан заявил о готовности Венгрии предоставить площадку для переговоров по Украине

Венгрия готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Данное заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

На переговорах с российским лидером он отметил, что текущий диалог между странами подтверждает готовность Будапешта создать необходимые условия для саммита. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна будет содействовать успешному завершению мирного процесса.

Напомним, что изначально мирный саммит по решению украинского кризиса должен был пройти на территории Венгрии. О данной встрече договорились Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонной беседы 16 октября. Однако позже американский лидер неожиданно изменил решение и отменил саммит. Тем не менее, по словам Путина, переговоры были перенесены, но неизвестно, когда стороны будут снова готовы к ним приступить.

Ранее Владимир Путин положительно оценил сбалансированную позицию Венгрии относительно украинского кризиса. Глава государства в беседе с премьер-министром страны Виктором Орбаном в Кремле подчеркнул, что Москва осведомлена о взвешенной позиции Будапешта по данному вопросу.