Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 11:26

Орбан заявил о готовности Венгрии предоставить площадку для переговоров по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Венгрия готова предоставить свою территорию для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта. Данное заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Орбан проводят переговоры в Кремле. Видео © Life.ru

На переговорах с российским лидером он отметил, что текущий диалог между странами подтверждает готовность Будапешта создать необходимые условия для саммита. Венгерский премьер подчеркнул, что его страна будет содействовать успешному завершению мирного процесса.

Напомним, что изначально мирный саммит по решению украинского кризиса должен был пройти на территории Венгрии. О данной встрече договорились Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе телефонной беседы 16 октября. Однако позже американский лидер неожиданно изменил решение и отменил саммит. Тем не менее, по словам Путина, переговоры были перенесены, но неизвестно, когда стороны будут снова готовы к ним приступить.

Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в успешном завершении мирных инициатив
Орбан заявил о заинтересованности Венгрии в успешном завершении мирных инициатив

Ранее Владимир Путин положительно оценил сбалансированную позицию Венгрии относительно украинского кризиса. Глава государства в беседе с премьер-министром страны Виктором Орбаном в Кремле подчеркнул, что Москва осведомлена о взвешенной позиции Будапешта по данному вопросу.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • Путин
  • Россия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar