Российские штурмовики продвигаются на востоке Красноармейска

Российские военнослужащие активно продвигаются в восточных районах Красноармейска (украинское название — Покровск), а также нашими солдатами занят микрорайон Динас. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжают зачистку населённого пункта Ровное ДНР», — сказано в заявлении 29 ноября.

Накануне Минобороны России информировало, что военнослужащие Центрального военного округа за прошедшую неделю ликвидировали свыше 1710 украинских военнослужащих в районах населённых пунктов Красноармейск и Димитров (Покровск и Мирноград соответственно). В боях уничтожены один танк, 33 единицы боевой бронированной техники, 17 транспортных средств и девять артиллерийских установок.