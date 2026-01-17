Украинское командование запретило своим военным забирать тела погибших сослуживцев в районе Гуляйполя Запорожской области, несмотря на предоставленный для этого коридор. Данное заявление сделал в беседе с ТАСС военнослужащий Вооружённых сил Украины, попавший в плен.

Он сообщил, что Армия России предлагала украинской стороне забрать погибших после отступления. Этот гуманитарный жест впервые заставил его серьёзно задуматься о добровольной сдаче в плен, поскольку собственное командование отказалось от забрать тела. Военнослужащий прямо указал, что приказ из руководства был категоричным, и забирать убитых сослуживцев не разрешили.

«Нам предлагала Армия России, когда мы отступили, забрать убитых. Я в первый раз тогда задумался, что вместо того, чтобы забирать тела — сдаться в плен. Но нам сказали, что нет, никто никого забирать не будет», — сказал он.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий рассказал, что командование ВСУ практиковало массовое изъятие у боевиков снимков с изображениями родных, удаляя их из мобильных телефонов перед отправкой на передовую. По его словам, изымались даже распечатанные бумажные снимки, находившиеся при военнослужащих.