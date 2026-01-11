Конфликт на Украине мог бы быстро завершиться, если бы украинские депутаты лично почувствовали тяжёлое положение войск на передовой. Об этом рассказал в видео Минобороны РФ военнослужащий ВСУ Сергей Лях, взятый в плен российскими военными в Красноармейске.

«Я думаю, депутатам Верховной рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске. Я думаю, война бы скоро закончилась. В течение суток даже», — сказал Лях.

После мобилизации он прошёл базовую общевойсковую подготовку и сержантские курсы, а затем был направлен в 425-й штурмовой полк «Скала» в районе Красноармейска. Там его подразделение оказалось в окружении, испытывая нехватку продовольствия и постоянные обстрелы. Два месяца Лях и сослуживцы находились в доме в закрепе, постоянно меняя укрытия. После разрушения здания они перебегали из подвала в подвал и в итоге сдались в плен российским военнослужащим.

Ранее сообщалось, что украинское командование массово объявляет убитых солдат пропавшими без вести, чтобы не выплачивать семьям компенсации. «Трупами все посадки завалены» и из-за постоянных обстрелов их невозможно своевременно забрать.