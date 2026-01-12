Украинское командование отбирало семейные фотографии и удаляло их с телефонов бойцов ВСУ перед отправкой на фронт. Об этом заявил военнопленный Виктор Кушнир. По его мнению, люди, копавшиеся в технике солдат, могли быть из СБУ.

«Вообще у нас даже с телефона поудаляли семейные фотографии. К нам приезжали то ли эсбэушники, то ли — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», — сказал собеседник РИА «Новости», добавив, что отбирали даже распечатанные фотографии.

Он добавил, что телефоны «позабирали, кинули в сейф», и бойцы их больше не видели.

Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк провёл около полутора месяцев в одиночном окопе под Димитровом. По его словам, вместе с другим солдатом его доставили в Мирноград, выдали рацию и поставили задачу оборудовать позицию неподалёку от разрушенного моста. Луцюк утверждал, что их основной обязанностью было скрытно наблюдать за дорогой и прислушиваться, не появится ли техника, укрываясь антидроновыми плащами.