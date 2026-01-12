«Прошивали телефоны и удаляли семейные фото»: Пленный ВСУшник рассказал о подготовке к фронту
Пленный солдат ВСУ рассказал, как командиры отбирали и удаляли семейные фото
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic
Украинское командование отбирало семейные фотографии и удаляло их с телефонов бойцов ВСУ перед отправкой на фронт. Об этом заявил военнопленный Виктор Кушнир. По его мнению, люди, копавшиеся в технике солдат, могли быть из СБУ.
«Вообще у нас даже с телефона поудаляли семейные фотографии. К нам приезжали то ли эсбэушники, то ли — я не знаю, кто они такие. Они приезжали, они телефон полностью прошивали, когда мы уже должны были ехать на Сумы», — сказал собеседник РИА «Новости», добавив, что отбирали даже распечатанные фотографии.
Он добавил, что телефоны «позабирали, кинули в сейф», и бойцы их больше не видели.
Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк провёл около полутора месяцев в одиночном окопе под Димитровом. По его словам, вместе с другим солдатом его доставили в Мирноград, выдали рацию и поставили задачу оборудовать позицию неподалёку от разрушенного моста. Луцюк утверждал, что их основной обязанностью было скрытно наблюдать за дорогой и прислушиваться, не появится ли техника, укрываясь антидроновыми плащами.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.