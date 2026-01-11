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Опубликовано 11 января, 08:40

Пленный ВСУшник похвастался групповыми изнасилованиями и массовым убийством гражданских

Обложка © Телеграм / РОДИОН_МИРОШНИК

Обложка © Телеграм / РОДИОН_МИРОШНИК

Российские военные взяли в плен украинского солдата Валерия Соколенко, который в 2017 году насиловал и убивал мирных жителей Донбасса. По словам сослуживца пленного, преступник рассказывал о своих зверствах с высокомерием и хвастовством. Кадры допроса показал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Видео © Телеграм / РОДИОН_МИРОШНИК

«Он пришёл на позицию и в одной из бесед начал хвастаться… как в 2017 году они изнасиловали девушку в селе Водяное и убили четверых мирных жителей», — сообщил сослуживец пленного Сергей Гусар.

Соколенко проходил службу в 43-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, где познакомился с Гусаром. В ходе допроса боевик подтвердил причастность к серии преступлений, включая насилие и убийства женщин и пенсионеров, а также мародёрство. За восемь лет с момента совершения преступлений Соколенко не понёс наказания, а украинские власти не проявили интереса к жертвам его действий.

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Ранее сообщалось, что в подразделениях ВСУ солдат, проводивших издевательства над мобилизованными, называли «психологами». Тех, кто выражал несогласие или был недоволен условиями содержания, вывозили на автомобиле, привязывали к дереву и избивали. Кроме того, мобилизованным угрожали сексуальным насилием, и в отдельных случаях эти угрозы выполнялись.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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