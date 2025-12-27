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Регион
Опубликовано 27 декабря 2025, 05:29

Пленный Дубовик: В ВСУ «психологами» называли солдат, пытающих сослуживцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zignal_88

В подразделениях ВСУ солдат, занимавшихся издевательствами над мобилизованными, называли «психологами». Об этом РИА «Новости» рассказал пленный военнослужащий Роман Дубовик.

«Если что-то против говоришь, они тебя вызывают. Есть такой «психолог». Приезжает «психолог», забирает тебя, садят в машину, вывозят тебя, привязывают к дереву, отбивают все потроха», — сказал пленный.

Наказания применялись к тем, кто был недоволен условиями содержания или высказывал несогласие с происходящим. Помимо избиений, мобилизованным, как утверждает пленный, угрожали сексуальным насилием, и в отдельных случаях эти угрозы приводились в исполнение. Он также сообщил, что контрактников, попавших под арест, а также дезертиров содержали в здании старого пионерского лагеря, расположенного в Чугуевском районе Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что пленный украинский военнослужащий Сергей Луцюк провёл около полутора месяцев в одиночном окопе под Димитровом. По его словам, вместе с другим солдатом его доставили в Мирноград, выдали рацию и поставили задачу оборудовать позицию неподалёку от разрушенного моста. Луцюк утверждал, что их основной обязанностью было скрытно наблюдать за дорогой и прислушиваться, не появится ли техника, укрываясь антидроновыми плащами.

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Милена Скрипальщикова
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