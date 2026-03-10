Песков: Урегулирование на Украине не отложено из-за ситуации в Иране

Ближневосточный конфликт не отодвинул украинское урегулирование на второй план, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что в переговорном процессе действительно наступила пауза. Однако это не означает, что тема снята с повестки.

«Есть определённая пауза [в переговорах], но ничего не откладывается, это неправда», — заявил ТАСС представитель Кремля.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшие недели следует ожидать дальнейшего прогресса в переговорах между Россией и Украиной. По его словам, обсуждения продолжаются, и стороны работают над достижением результатов.