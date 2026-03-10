NYT: Зеленский поездкой в Донбасс пытается вернуть фокус к Украине

Владимир Зеленский пытается привлечь внимание к своей позиции на фоне смещения мирового фокуса с Украины на Ближний Восток. Об этом пишет The New York Times.

Зеленский хотел съездить к линии соприкосновения в Донбассе, но вся украинская повестка ушла на второй план из-за ближневосточного конфликта, а главе киевского режима нужно внимание и ажиотаж вокруг его персоны. Украинский политик хочет устроить демонстрацию готовности Украины помогать с отражением атак иранских дронов на Ближнем Востоке, при этом подчёркивая, что сама страна всё ещё нуждается в поддержке.

«Он хочет ясно дать понять, что не собирается поддаваться давлению и заключать сделку», — указали журналисты.

Помощь в конфликте с Ираном стала способом показать готовность к уступкам, тогда как ранее президент США Дональд Трамп называл Зеленского «препятствием к миру».