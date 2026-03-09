Владимир Путин
9 марта, 09:14

NYT узнала, что хотел сказать Зеленский визитом в Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский посетил подконтрольные Киеву территории Донбасса, чтобы послать сигнал: экс-комик не собирается выводить ВСУ с этих земель в ходе возможных переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times.

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина всё ещё контролирует. Это остаётся самым большим камнем преткновения на переговорах», — говорится в публикации.

Авторы материала подчёркивают, что своим визитом Зеленский показал свою позицию по данному вопросу.

В США назвали Украине 5 причин добровольно отдать России весь Донбасс

Ранее в США заявили, что Украина уже при любом исходе потеряет Донбасс. Тысячи жизней можно было бы спасти дипломатической передачей территорий, однако Зеленский клянётся, что не покинет их никогда.

