NYT узнала, что хотел сказать Зеленский визитом в Донбасс

Владимир Зеленский посетил подконтрольные Киеву территории Донбасса, чтобы послать сигнал: экс-комик не собирается выводить ВСУ с этих земель в ходе возможных переговоров с Россией. Об этом пишет The New York Times.

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина всё ещё контролирует. Это остаётся самым большим камнем преткновения на переговорах», — говорится в публикации.

Авторы материала подчёркивают, что своим визитом Зеленский показал свою позицию по данному вопросу.