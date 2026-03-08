Американское издание The American Conservative призвало Украину добровольно отдать России все территории Донбасса, назвав пять причин для такого шага. Автор статьи Тед Снайдер считает, что вывод украинских войск из подконтрольных Киеву земель спасёт тысячи жизней и предотвратит гражданское противостояние.

По мнению журналиста, Украина исторически и этнически разделена, поэтому присоединение Донбасса к России выглядит логичным решением. Снайдер также уверен, что передача территории гарантирует Киеву мир в будущем, поскольку у Москвы не останется причин опасаться.

Кроме того, вывод ВСУ из региона позволит избежать новых военных конфликтов и сохранить остатки украинской государственности, которые в противном случае могут быть потеряны окончательно.

Ранее в США заявили, что Украина уже при любом исходе потеряет Донбасс, однако у Киева всё ещё есть возможность сохранить тысячи людских жизней, передав территории дипломатическим путём. Однако Владимир Зеленский утверждает, что он никогда не покинет эти земли.