Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 10:11

В США назвали Украине 5 причин добровольно отдать России весь Донбасс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Американское издание The American Conservative призвало Украину добровольно отдать России все территории Донбасса, назвав пять причин для такого шага. Автор статьи Тед Снайдер считает, что вывод украинских войск из подконтрольных Киеву земель спасёт тысячи жизней и предотвратит гражданское противостояние.

По мнению журналиста, Украина исторически и этнически разделена, поэтому присоединение Донбасса к России выглядит логичным решением. Снайдер также уверен, что передача территории гарантирует Киеву мир в будущем, поскольку у Москвы не останется причин опасаться.

Кроме того, вывод ВСУ из региона позволит избежать новых военных конфликтов и сохранить остатки украинской государственности, которые в противном случае могут быть потеряны окончательно.

Бастрыкин назвал сумму ущерба Донбассу от действий Киева
Бастрыкин назвал сумму ущерба Донбассу от действий Киева

Ранее в США заявили, что Украина уже при любом исходе потеряет Донбасс, однако у Киева всё ещё есть возможность сохранить тысячи людских жизней, передав территории дипломатическим путём. Однако Владимир Зеленский утверждает, что он никогда не покинет эти земли.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar