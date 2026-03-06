Украина рискует утратить контроль над оставшимися районами Донбасса, и этого уже не избежать. Такой вывод содержится в материале журналиста Теда Снайдера, опубликованном американским изданием The American Conservative.

«Самый практичный способ передачи Донбасса под контроль России — дипломатией, в противном случае Украина может потерять его военным путём», — отметил обозреватель в тексте.

Журналист убеждён, что украинским властям необходимо думать о скорейшем завершении боевых действий. Причина тому — серьёзные потери в рядах ВСУ, которые на данный момент восполнить попросту некем.

Автор материала также подчёркивает, что промедление с мирным урегулированием грозит Киеву ещё более серьёзными территориальными потерями. По мнению обозревателя, украинским властям стоит пойти на переговоры, чтобы избежать худшего сценария, при котором военным путём будет утрачено больше земель, чем можно сохранить дипломатией.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский вновь отказался выводить войска с территории Донбасса. По его словам, отступление неприемлемо, так как оно несёт в себе риск общественной дестабилизации. Глава киевского режима заявлял, что компромисс ценой территорий не оправдан, поскольку он фактически означает отказ от обязательств перед огромным количеством граждан.