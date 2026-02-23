Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 07:15

Зеленский объяснил отказ вывода войск из Донбасса угрозой раскола на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Для Киева отступление из Донбасса неприемлемо, так как оно несёт в себе риск общественной дестабилизации. Как сообщил Владимир Зеленский в интервью BBC, компромисс ценой территорий не оправдан, поскольку он фактически означает отказ от обязательств перед огромным количеством граждан.

«Я вижу это иначе. Я рассматриваю это не просто как территорию. Я вижу в этом отказ и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших живущих там граждан <...> И я уверен, что [такой шаг] разделил бы наше общество», — заявил он.

Зеленский полагает, что такой сценарий лишь пошатнёт статус Украины.

Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса
Зеленский заявил о требовании США вывести войска из Донбасса

Вопрос территориальных уступок обсуждают и в Европейском союзе. Европейские дипломаты рассматривают возможность ускоренного приёма Украины в ЕС. Это могут предложить в обмен на согласие Киева уступить территории России.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar