Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивные переговоры во Флориде
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поблагодарил представителей администрации США за встречу во Флориде.
Дмитриев сообщил, что встреча прошла с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. Он отметил продуктивный характер переговоров и поблагодарил американскую сторону за диалог.
«Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу», — написал Дмитриев на своей странице в X.
В американском штате Флорида состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Это указывает на готовность обеих стран продолжать взаимодействие, несмотря на сложную геополитическую обстановку.
