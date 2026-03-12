Дмитриев поблагодарил американскую сторону за продуктивные переговоры во Флориде

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поблагодарил представителей администрации США за встречу во Флориде.

Дмитриев сообщил, что встреча прошла с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и старшего советника Белого дома Джоша Грюнбаума. Он отметил продуктивный характер переговоров и поблагодарил американскую сторону за диалог.

«Спасибо Стив, Джаред и Джош за продуктивную встречу», — написал Дмитриев на своей странице в X.

В американском штате Флорида состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили целый ряд вопросов и условились продолжать диалог. Главным итогом встречи стала договорённость поддерживать контакт. Это указывает на готовность обеих стран продолжать взаимодействие, несмотря на сложную геополитическую обстановку.