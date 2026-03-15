15 марта, 16:20

FT: Советники Макрона получили в Москве резкий отказ по Украине

Советники французского президента Эмманюэля Макрона Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву ещё в феврале, раскрывает детали дипломатического скандала Financial Times.

Их миссия заключалась в том, чтобы убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на будущих мирных переговорах. Однако ответ, по данным FT, был предельно жёстким.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат пересказал содержание беседы с помощником президента РФ Юрием Ушаковым: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».

Лавров: Европа «очнулась» и теперь судорожно пытается подать России сигналы

Российский военкор Александр Коц отреагировал на публикацию Financial Times о том, что помощник президента Юрий Ушаков грубо отказал во встрече приехавшим в Москву советникам президента Франции. Коц выразил надежду, что это правда, и назвал французов «шаромыжниками», которых снова выставили на мороз, напомнив народную легенду о происхождении слова: в 1812 году отступающие наполеоновские солдаты просили у крестьян «cher ami», на что получали жёсткий отказ.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

