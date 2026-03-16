16 марта, 07:35

Лавров заявил о риске превращения космоса в зону конфликта из-за «Золотого купола»

Обложка © Life.ru

США вместе со своими союзниками ведут настолько разрушительную политику, что сейчас возникла угроза милитаризации космоса, который в один момент может стать местом баталий. Риски несёт проект создания американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», предупредил в видеообращении министр иностранных дел РФ Сергей Лавров к участникам Московской конференции по нераспространению.

«В результате деструктивных действий США и их союзников заметно возрастают риски милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта. Значительную угрозу для стратегической стабильности несёт реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО «Золотой купол», предусматривающей развёртывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году», — пояснил глава российской дипломатии.

Лавров потребовал от США прояснить миру свои планы
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди подтвердил готовность Москвы способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана. Диалог состоялся на фоне обострения обстановки в регионе после начала военной операции США и Израиля против Тегерана. До этого Лавров уже обращал внимание, что на Ближнем Востоке фактически идёт война, развязанная Вашингтоном.

Татьяна Миссуми
