11 марта, 17:07

Лавров заявил, что РФ готова содействовать поиску мирного решения кризиса вокруг Ирана

Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди подтвердил готовность Москвы способствовать мирному урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров подчеркнул, что Россия намерена искать компромиссные решения, опираясь на принципы суверенитета, равенства государств и другие ключевые нормы международного права. Диалог состоялся на фоне обострения обстановки в регионе после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает непрерывный диалог с Тегераном, включая контакты с высшим руководством Ирана. По его словам, Москва готова приложить усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Юлия Сафиулина
