Песков: Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и готова содействовать миру
Обложка © Life.ru
Россия поддерживает постоянный диалог с Тегераном, в том числе с руководством страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны», — отметил он.
Представитель Кремля также заявил, что Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос о возможности дипломатического разрешения конфликта между Ираном, Израилем и США, Песков напомнил слова президента Владимира Путина.
«Как говорил президент [РФ Владимир] Путин, Россия всегда готова внести посильный вклад в дело восстановления мира и стабильности в регионе», — сказал он, комментируя перспективу того, может ли Москва стать новой площадкой для переговоров.
Также в Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Путина и Трампа. Ранее вечером 9 марта Путин и Трамп провели первый за два месяца телефонный разговор. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил дипломатические варианты ближневосточного урегулирования. Трамп назвал беседу «очень хорошей».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.