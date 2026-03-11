Песков: Москва находится в постоянном контакте с руководством Ирана и готова содействовать миру

Россия поддерживает постоянный диалог с Тегераном, в том числе с руководством страны. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с руководством страны», — отметил он.

Представитель Кремля также заявил, что Россия готова внести вклад в урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос о возможности дипломатического разрешения конфликта между Ираном, Израилем и США, Песков напомнил слова президента Владимира Путина.

«Как говорил президент [РФ Владимир] Путин, Россия всегда готова внести посильный вклад в дело восстановления мира и стабильности в регионе», — сказал он, комментируя перспективу того, может ли Москва стать новой площадкой для переговоров.