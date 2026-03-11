В Кремле ответили, когда ждать следующую встречу Путина и Трампа

Москва не получала новых предложений об организации следующей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лаконично ответив «нет» на соответствующий вопрос.

На уточнение, остаётся ли Будапешт приемлемой площадкой для возможного саммита, он подчеркнул, что «об этом речи не идёт».