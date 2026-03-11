Иран объявил, что меняет правила игры в своей кампании против США и Израиля

Командование иранских вооружённых сил объявило о корректировке стратегии ведения боевых действий против Соединённых Штатов и Израиля, предполагающей отказ от единичных ответных шагов в пользу массированного и непрерывного воздействия. С соответствующим разъяснением выступил представитель центрального штаба ВС ИРИ «Хатам аль-Анбия», чьи слова прозвучали в эфире национального телевидения.

В генеральном штабе подчеркнули, что прежняя модель, основанная на зеркальном реагировании, исчерпала себя, уступая место концепции, которую военные описывают как череду неослабевающих ударов.

«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — сказано в заявлении.

А ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции заявила, что ВС Ирана атаковали американские базы в регионе Персидского залива. По утверждению иранской стороны, для удара использовались ракеты с разделяющимися боеголовками.