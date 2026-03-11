КСИР заявил об ударах по американским базам ракетами с разделяющимися боеголовками

Вооружённые силы Ирана в ходе 39-й волны ракетных ударов атаковали американские базы в регионе Персидского залива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В этой волне базы преступной и террористической армии США в регионе Персидского залива были разрушены ракетными системами Qadr, Khorramshahr с несколькими боеголовками и Emad», — цитирует КСИР иранская гостелерадиокомпания.

По утверждению иранской стороны, для удара использовались ракеты с разделяющимися боеголовками. Сообщается, что удар был нанесён в рамках очередной волны атак.

Ранее Life.ru писал, что США, начав операцию против Ирана, могли попасть в военную ловушку, которая грозит затяжным и крайне тяжёлым конфликтом. Ставка на подавляющую огневую мощь не гарантирует Вашингтону стратегической победы.