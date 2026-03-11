Война США и Ирана: Тегеран топит танкеры и минирует пролив, ЦАХАЛ бомбит Бейрут, флот США несёт потери, Трамп готовит «адский» ответ, 11 марта Оглавление Атаки США и Израиля: под ударом Тегеран и Бейрут Новая волна ракет и БПЛА из Ирана: горит флот США Ормузский пролив: минирование и угрозы Трампа Иранский принц призывает к забастовкам: Тегеран ответил Зеленский трубит о российских войсках в Иране Израиль проводит операцию в Ливане, в США объяснили, кто виновен в войне против Ирана, Трамп готовит ответ за Ормузский пролив, а Зеленский ищет след Москвы в Тегеране — дайджест Life.ru. 11 марта, 10:10 Израиль атакует Тегеран, Иран отвечает ракетой с суббоеприпасами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Атаки США и Израиля: под ударом Тегеран и Бейрут

В Тегеране опять атакованы правительственные объекты. Удары также наносились по ливанскому Бейруту. Операция в Ливане направлена против организаций, связанных с Ираном.

— ЦАХАЛ нанесла очередную волну ударов по Даахии в Бейруте против командных пунктов террористов и объектов, где хранилось вооружение террористической организации «Хезболла», — заявили в Армии обороны Израиля.

В США наконец-то признались, почему Штаты вступили в войну против Ирана.

— Израиль заставил нас это сделать, — заявил в эфире телеканала MS Now сенатор США от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи.

Новая волна ракет и БПЛА из Ирана: горит флот США

Иран атаковал Израиль ракетами Khorramshahr-4. Видео © Telegram / Sputnik Беларусь

Иранские войска вновь ударили по американским и израильским объектам. В Корпусе стражей исламской революции заявили, что атакованы были спутниковый центр в районе Тель-Авива, военные объекты в Беэр-Яакове, западном Иерусалиме и Хайфе, а также цели в Эрбиле и инфраструктура 5-го флота США.

— Последняя, 37-я волна операции «Правдивое обещание – 4», проведённая сегодня ночью, стала самой масштабной операцией Ирана против сил и объектов противника в регионе, — сообщили в Иране.

В Тегеране утверждают, что удар наносился в том числе ракетой «Khorramshahr-4». Она может разделяться на десятки суббоеприпасов.

Ормузский пролив: минирование и угрозы Трампа

Телеканал CNN сообщает о минировании Ормузского пролива. Источники говорят, что Иран может использовать для этих целей небольшие корабли. США пытаются, как они считают, обезопасить пролив.

— 10 марта американские войска уничтожили несколько иранских военно-морских судов, в том числе 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива, — заявили в Центральном командовании ВС США на Ближнем Востоке.

Сам пролив важен тем, что через него проходит большое количество судов с нефтью и сжиженным газом. Однако уже сейчас корабли попадают под удары, что приводит к нежеланию перевозчиков работать в этом регионе.

Трамп обещает ответ за минирование Ормузского пролива. Фото © Shutterstock / FOTODOM / GreenOak

— Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе, в результате чего на борту возник пожар, — сказано в сообщении Управления морских торговых операций Великобритании.

На минирование Ормузского пролива отреагировал Дональд Трамп. Он потребовал от Тегерана разминирования — или будет военный ответ.

— Если по какой-либо причине мины были размещены и их не удалят немедленно, военные последствия для Ирана будут на уровне, которого никогда прежде не было, — написал Трамп в социальных сетях.

Иранский принц призывает к забастовкам: Тегеран ответил

Так называемый иранский наследный принц Реза Пехлеви призвал иранцев продолжать забастовки и не выходить на работу. Он утверждает, что борьба за Иран уже в финальной стадии.

— Продолжайте ваши ночные скандирования, чтобы показать своё единство. Военным и правоохранительным силам: это ваш последний шанс отказаться от подчинения репрессивным силам и присоединиться к своему народу, — заявил Пехлеви.

В Тегеране предупредили, что выходы на митинги будут расценены как предательство со всеми вытекающими.

— Любой, кто выйдет на улицы во время войны по указанию оккупационных властей и Америки, будет рассматриваться как враг, а не как протестующий, и силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, — объяснили иранские власти.

Зеленский трубит о российских войсках в Иране

Владимир Зеленский не упускает возможности приписать свою историю к происходящему на Ближнем Востоке. Сначала он отправлял специалистов по борьбе с БПЛА на помощь США, а теперь он делает громогласные заявления о взаимодействии России и Ирана. По его словам, Москва уже поставляет БПЛА и следующим шагом будут ракеты. Дело может дойти и до отправки военнослужащих.

— С учётом ситуации возникает только один вопрос: когда и какая страна первой направит войска в Иран? Так же, как Северная Корея отправила 10 тысяч солдат в Россию, которые сейчас там развёрнуты, но могут быть направлены на Украину. То же может произойти и в Иране — Россия может прислать туда войска, — сказал глава киевского режима в интервью Кейлину Робертсону.

Похоже, Владимир Зеленский не следит за своими словами. В начале марта он говорил, что у России проблемы с личным составом, теперь же он предупреждает об отправке российских войск в Иран, что потребует сокращения численности подразделений в зоне СВО, но об этом речь даже не идёт.

Авторы Даниил Черных