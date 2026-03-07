Крах мифа о свободном Иране: почему девушки в бикини не спасли шаха от гнева тех, кто давился косточками фиников Оглавление Как «Белая революция» стала черной для народа Почему аятолла победил тайную полицию Нефтяное проклятие: почему богатство стало бедой Вашингтон предал шаха, Иран запомнил это В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, результатом которой стала не просто смена власти, но и крах прежней модели развития. Как духовенству удалось утвердиться во власти в Иране — в материале Life.ru. 6 марта, 22:15 США растили шаха как идеального диктатора, а получили ядерного врага: история ошибки, стоившей миллиарды. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project, © ТАСС / Boris Roessler, © Getty Images / Hulton Archive

Как «Белая революция» стала черной для народа

После Второй мировой войны Иран формально двигался по пути модернизации. Шах Мохаммед Реза Пехлеви, вступивший на престол в 1941 году, хотя и стоял во главе теократической монархии, позиционировал себя как реформатор и союзник Запада. В 1963 году он объявил программу преобразований, получившую название «Белая революция». Она включала земельную реформу, расширение избирательных прав для женщин, кампанию по ликвидации неграмотности и индустриализацию.

На первый взгляд это выглядело как прогрессивный курс. Однако уже в первые годы стало ясно, что модернизация носит поверхностный и авторитарный характер. Земельная реформа разрушила традиционную систему землевладения, но не создала устойчивого слоя самостоятельных фермеров. Многие крестьяне получили крошечные участки, не способные обеспечить семью. В результате десятки тысяч сельских жителей устремились в города, где не находили стабильной работы.

К 1970-м годам Тегеран и другие крупные города оказались переполнены внутренними мигрантами. Возникли трущобы без элементарной инфраструктуры. При этом нефтяные доходы страны росли рекордными темпами. После скачка цен на нефть в 1973 году, после Войны Судного дня, государственный бюджет многократно увеличился, но распределение богатства оставалось крайне неравномерным.

По официальным данным, значительная часть населения продолжала жить за чертой бедности. В сельских районах отсутствовали дороги, медицинские учреждения и полноценные школы. Кампания по ликвидации неграмотности охватывала далеко не все регионы страны. В отдалённых провинциях уровень неграмотности оставался высоким, особенно среди женщин. Формально образовательные учреждения открывались, но доступ к качественному обучению сохранялся преимущественно для городских и обеспеченных слоёв.

По состоянию на 1976 год около 40% населения Ирана не умели читать и писать. При этом среди женщин грамотной была лишь каждая третья. Для сравнения: в 1986 году, уже при новом режиме, грамотными были более половины женщин. Сейчас же девушки составляют почти 50% от всех студентов Ирана, а 345 женщин-учёных попали в список самых цитируемых иранских исследователей.

Контраст между роскошью двора и положением простых граждан становился всё более заметным. В 1971 году шах организовал масштабные торжества в честь 2500-летия Персидской империи. Празднования в Персеполе обошлись в десятки миллионов долларов. Были построены временные дворцы, приглашены главы государств, организованы пышные приёмы. Для парада были воссозданы даже три военных корабля, на которых царь Ксеркс отправился завоёвывать Грецию.

В то же время в сельских районах отсутствовала базовая медицинская помощь, а многие дети не имели доступа к полноценному школьному образованию, на что обратила внимание немецкая публицистка Ульрика Майнхоф. Западные газеты тиражировали её письмо со словами, что некоторые иранские крестьяне питаются соломой и косточками от фиников.

Такой дисбаланс подрывал легитимность режима. Государственная пропаганда утверждала, что страна стремительно развивается, однако значительная часть общества не ощущала на себе плодов «экономического чуда». Более того, быстрые реформы разрушали традиционные социальные структуры, не предлагая взамен устойчивой альтернативы.







Важным фактором стало и культурное отчуждение. Шах, несмотря на конституционный статус исламского лидера, проводил политику вестернизации, ориентируясь на западные образцы в моде, образовании и управлении. До сих пор в Сети гуляют фото девушек-иранок тех лет в открытых купальниках, мини-платьях и парней в джинсах клёш. Но все эти западные новшества были по нраву и по карману только детям элиты — приближённым шаха и их родне. Для консервативных слоёв — особенно в провинции — такие изменения воспринимались как навязывание чуждых ценностей и подрыв исламской идентичности.

Сам шах, позиционировавший себя как соблюдающий шиит, не был образцовым и в семейной жизни. Его первая супруга, дочь короля Египта Фуада, Фавзия, чью красоту сравнивали с Вивьен Ли, сбежала от него из-за его измен и упрёков в рождении дочери, а не сына. Второй женой Пехлеви стала другая красавица, немка и русская по матери Сорайя Бахтиари, но он оставил её из-за её бесплодия. В третий раз шах женился на азербайджанке Фарах Дибе — считается, что она была инициатором издания в Иране журнала Playboy.







Для подданных правящая семья старалась выглядеть идеальной, а коронованная мужем Фарах пыталась получить лавры Жаклин Кеннеди. В 1974 году Пехлеви в присутствии супруги заявил в интервью итальянской журналистке Ориане Фаллачи, что женщины коварны и злы, не равны мужчинам и не могут создать ничего стоящего.

Сейчас Фарах 87 лет и она проживает в США. Внучка пары, Иман, тоже живёт в Штатах, а её муж — бизнесмен еврейского происхождения.

Почему аятолла победил тайную полицию

Несмотря на политику вестернизации и внешние заигрывания с Западом, шахский Иран оставался авторитарным государством с ограниченными политическими свободами.

Центральным инструментом контроля населения властями стала служба государственной безопасности САВАК, созданная при поддержке западных спецслужб в 1950-х годах. Организация получила широкие полномочия по надзору, арестам и допросам. По свидетельствам правозащитников, практиковались пытки, длительное содержание под стражей без суда, давление на семьи оппозиционеров. Любая критика монархии могла привести к преследованию.

Политические партии фактически были сведены к формальности. В 1975 году шах объявил о создании единственной официальной партии — «Растахиз». Членство в ней стало практически обязательным для государственных служащих и предпринимателей. Отказ рассматривался как нелояльность режиму.

Средства массовой информации находились под жёсткой цензурой. Журналисты не могли открыто обсуждать коррупцию, неравенство или злоупотребления властей. Университеты, несмотря на внешнюю модернизацию, также стали объектом пристального внимания спецслужб. Студенческие протесты подавлялись, активисты подвергались арестам. Особенно абсурдно на этом фоне выглядел закон об освобождении американцев от уголовной ответственности.

Одновременно в обществе распространялись сведения о масштабной коррупции в верхах. Члены королевской семьи и приближённые к шаху предприниматели контролировали значительную часть экономики. Контракты распределялись в узком кругу лояльных лиц. Нефтяные доходы направлялись на дорогостоящие военные закупки и престижные проекты, тогда как социальные программы оставались на втором плане.

Особую роль в начале протестного движения в Иране сыграла религиозная оппозиция. Среди её лидеров выделялся аятолла Рухолла Хомейни, который ещё в 1960-х годах критиковал реформы шаха как антиконституционные и противоречащие исламским принципам. После ареста и высылки Хомейни в Турцию в 1963 году его сторонники подвергались преследованиям, но проповеди распространялись в виде аудиозаписей и печатных материалов.

Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

К 1978 году протесты приобрели массовый характер. Поводом стала публикация оскорбительной статьи о Хомейни в одной из газет, что вызвало волну демонстраций в религиозном городе Кум, откуда имам был родом. Силовое подавление протестов привело к жертвам, жестокость шахских спецслужб стала катализатором новых акций.

Каждый виток насилия усиливал недовольство. К осени 1978 года бастовали рабочие нефтяной промышленности, парализуя ключевой источник доходов государства. К протестам присоединились служащие, торговцы базаров, студенты и представители духовенства. Репрессивные меры уже не могли восстановить контроль.

К началу 1979 года режим оказался парализованным. Экономическое неравенство, бедность значительной части населения, ограниченный доступ к образованию в провинции, демонстративная роскошь элит и системные репрессии сформировали широкую коалицию недовольных.

Нефтяное проклятие: почему богатство стало бедой

К середине 1970-х годов Иран считался одним из ключевых экспортёров нефти и стратегическим союзником Запада на Ближнем Востоке. После нефтяного бума 1973 года государственные доходы резко выросли. Однако быстрый приток средств привёл к экономическому перегреву.

Шахское правительство активно инвестировало в тяжёлую промышленность и военные закупки. Иран стремился стать региональной сверхдержавой, закупая новейшее вооружение у США и европейских стран. При этом развитие сельского хозяйства и малого бизнеса оставалось второстепенным.

К 1977 году экономическая ситуация начала ухудшаться. Государственные расходы оказались чрезмерными, возник дефицит бюджета. Попытки правительства сократить расходы и заморозить проекты привели к увольнениям и росту безработицы. Особенно пострадали молодые люди — выпускники университетов, которые ожидали социальной мобильности, но столкнулись с отсутствием рабочих мест.

Инфляция снижала покупательную способность населения. В городах росли цены на жильё и продовольствие. Для семей с низкими доходами ситуация становилась критической. В сельской местности положение оставалось бедственным: модернизация не создала устойчивых источников дохода, а многие крестьяне, переселившиеся в города, жили в полулегальных кварталах без стабильной работы.

Особое значение приобрела позиция рабочих нефтяной отрасли. Осенью 1978 года массовые забастовки на нефтеперерабатывающих предприятиях, в том числе в Абадане, фактически парализовали экспорт нефти. Это нанесло режиму мощный финансовый удар. Государство лишилось основного источника дохода.

Вашингтон предал шаха, Иран запомнил это

Иранская революция разворачивалась не в изоляции, а в сложном международном контексте. Шах долгие годы опирался на поддержку Соединённых Штатов, рассматривавших Иран как ключевого союзника в регионе. Однако к концу 1970-х годов внешнеполитическая ситуация изменилась не в его пользу.

В конце 70-х американцы усилили риторику в области прав человека. В условиях холодной войны это могло рассматриваться как попытка оказать давление — прежде всего на СССР, но косвенно оказывало давление и на авторитарные режимы, включая Иран. Шах попытался продемонстрировать либерализацию: были освобождены некоторые политические заключённые, смягчена цензура. Но эти меры оказались половинчатыми и запоздалыми. Они лишь создали пространство для более открытой критики власти. К тому моменту уже сложилась ситуация, при которой «верхи не могли, а низы не хотели».

В 1978 году протесты приобрели всенародный характер. Власть пыталась балансировать между уступками и силовым подавлением. Но всё изменили события сентября 1978 года, когда силовые структуры открыли огонь по демонстрантам. Это событие позже назвали «чёрной пятницей». После этого стало очевидно, что возможность мирного диалога между властью и народом была окончательно подорвана.

В январе 1979 года Мохаммед Реза Пехлеви покинул страну, официально — для лечения. Фактически это означало утрату контроля над ситуацией. 1 февраля 1979 года в Иран вернулся из эмиграции Рухолла Хомейни, встреченный многомиллионной толпой сторонников.

В течение нескольких недель монархическая система окончательно рухнула. Военные структуры постепенно переходили на сторону революции или сохраняли нейтралитет. В апреле 1979 года на референдуме большинство участников высказалось за создание Исламской Республики Иран.