11 марта, 11:41

Британские СМИ увидели для США угрозу «нового Вьетнама» в войне с Ираном

Обложка © ТАСС / AP

США, начав операцию против Ирана, могли попасть в военную ловушку, которая грозит затяжным и крайне тяжёлым конфликтом. С такой оценкой выступила британская газета The Telegraph.

По версии издания, ставка на подавляющую огневую мощь не гарантирует Вашингтону стратегической победы. Автор материала проводит параллель с войной во Вьетнаме, где Соединённые Штаты выигрывали отдельные сражения, но в итоге проиграли кампанию.

The Telegraph отмечает, что Иран пытается расширять давление не только прямыми ударами, но и через более широкую дестабилизацию региона. В публикации этот подход описывается как попытка втянуть противника в изматывающий конфликт без ясного выхода.

Отдельно газета обращает внимание на то, что нынешняя операция против Ирана стала первым крупным конфликтом со времён Вьетнама, в который Великобритания не вошла вместе с США с самого начала.

На этом фоне издание делает вывод, что дальнейшая эскалация может обернуться для Вашингтона долгой войной с непредсказуемыми последствиями.

Ранее Life.ru писал, что Трамп мог понять ошибку в Иране после разговора с Путиным. Согласно немецкому изданию Berliner Zeitung, Россия является ключевым союзником Ирана, и американские чиновники опасаются, что она поддерживает иранцев в их войне.

Марина Фещенко
