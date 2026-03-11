BZ: Трамп мог понять ошибку в Иране после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, вероятно, осознал свою ошибку в вопросе Ирана после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

После беседы с Путиным Трамп неожиданно заговорил о скорейшем завершении войны. Глава Белого дома упомянул о звонке на пресс-конференции в Вашингтоне. Его заявления были сформулированы так, что допускали разные толкования, отмечает издание.

«Россия является ключевым союзником Ирана, и американские чиновники опасаются, что она поддерживает иранцев в их войне», — указано в материале.

Трамп попытался снизить значимость этого сценария. Но спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф заявил журналистам, что он рекомендовал российским чиновникам не передавать Ирану разведданные, указано в статье.