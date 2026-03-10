Владимир Путин
Трамп уверен, что впечатлил Путина военной операцией против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начало военной операции Вашингтона против Ирана произвело сильное впечатление на российского лидера Владимира Путина. Выступление транслировал Белый дом.

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлён тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного», — утверждает глава США.

Трамп признал, что у Ирана мощные вооружённые силы и современное оружие. При этом он выразил уверенность в превосходстве армии и вооружений Соединённых Штатов.

Напомним, Путин в разговоре с Трампом предложил варианты скорейшего дипломатического урегулирования иранского кризиса. В ответ американский лидер оценил ход совместной операции США и Израиля в Иране.

