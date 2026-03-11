Фридман: Трамп понятия не имеет, как завершить войну с Ираном
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Администрация президента США Дональда Трампа начала военную операцию против Ирана без чёткого плана дальнейших действий. Об этом в своей колонке в The New York Times заявил обозреватель Томас Фридман.
По мнению журналиста, у Трампа отсутствует ясная стратегия завершения конфликта. Смена власти в Тегеране могла бы изменить ситуацию, но реализовать такой сценарий крайне сложно, поскольку политическая система Ирана глубоко укоренена в государственных институтах и обществе.
Фридман предупреждает, что попытка разрушить режим исключительно военной силой может привести не к демократии, а к масштабному хаосу в стране с населением около 90 миллионов человек. Он призывает США и Израиль остановить удары после достижения военных целей и наблюдать за внутренними процессами в Иране, так как реальные изменения возможны только после прекращения боевых действий.
Колумнист также обратил внимание на риск гуманитарных и экологических последствий в случае продолжения ударов по инфраструктуре, включая проблемы с водоснабжением и управлением страной.
Ранее Life.ru писал, что Трамп мог понять ошибку в Иране после разговора с Путиным. Согласно немецкому изданию Berliner Zeitung, Россия является ключевым союзником Ирана, и американские чиновники опасаются, что она поддерживает иранцев в их войне.
