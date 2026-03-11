Трамп объявил о «скором» завершении войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. Об этом пишет портал Axios. По словам американского лидера, интенсивные удары по объектам на территории Ирана привели к значительным разрушениям.

«Немного того, немного этого... Когда я захочу, чтобы она закончилась, она закончится. Война идёт отлично. Мы значительно опережаем график. Мы нанесли больше ущерба, чем считали возможным, даже за первоначальный шестинедельный период», — сказал Трамп.

Американский президент назвал удары по Ирану «расплатой» за десятилетия противостояния.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность ликвидации нового лидера Ирана, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона. Глава Белого дома уже обсуждал этот сценарий со своими помощниками. Речь идёт о варианте давления на Тегеран в случае отказа от уступок по ключевым вопросам.