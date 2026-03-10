WSJ: Трамп допускает ликвидацию нового лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп допустил возможность ликвидации нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, если тот не согласится выполнить требования Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников издания, глава Белого дома уже обсуждал этот сценарий со своими помощниками. Речь идёт о варианте давления на Тегеран в случае отказа от уступок по ключевым вопросам, включая ядерную программу.

Как утверждается в публикации, Трамп заявил, что готов поддержать операцию по устранению иранского лидера, если он не согласится на требования США.

«Трамп сообщил своим помощникам, что поддержит ликвидацию, если тот откажется уступить требованиям США, таким как прекращение ядерных разработок», – говорится в материале газеты.

При этом, по данным источников, предполагается, что саму операцию в случае реализации сценария проведёт Израиль.

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Ирана в день публикации сообщения. Его отец, ранее занимавший этот пост, погиб в первый день военной операции США и Израиля – 28 февраля. После этого в стране объявили 40-дневный траур, а управление государством на время перешло к Временному руководящему совету. В этот орган вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеии член Совета стражей конституции Алиреза Арафи. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани отметил, что избрание Моджтабы Хаменеи состоялось несмотря на угрозы возможных атак со стороны США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана практически завершена. По его словам, Тегеран уже лишился флота, авиации и систем связи. При этом американский лидер признался, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером страны.