«Нет флота, связи и военно-воздушных сил»: Трамп заявил о возможном конце войны с Ираном
Трамп: Военная операция в Иране практически закончена
Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана «практически закончена». В интервью телеканалу CBS он сообщил, что у Тегерана больше нет флота, связи и военно-воздушных сил.
Американский лидер также отметил, что операция развивается с опережением его первоначального прогноза, который составлял четыре-пять недель.
В то же время Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Он заявил о своём недовольстве и добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали.
