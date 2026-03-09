«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на смену власти в Тегеране. Хозяин Белого дома оказался недоволен по поводу избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером.

«Я недоволен», — заявил Трамп в беседе с журналистом Fox News Брайаном Килмидом.

В интервью изданию Times of Israel он добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали: «Посмотрим, что будет».