Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 08:40

«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана

Трамп выразил недовольство избранием сына Хаменеи верховным лидером Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на смену власти в Тегеране. Хозяин Белого дома оказался недоволен по поводу избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером.

«Я недоволен», — заявил Трамп в беседе с журналистом Fox News Брайаном Килмидом.

В интервью изданию Times of Israel он добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали: «Посмотрим, что будет».

Al Hadath сообщил о ранении сына Али Хаменеи во время атаки
Al Hadath сообщил о ранении сына Али Хаменеи во время атаки

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своей резиденции 28 февраля, в первый день военной операции Израиля и США. Его супруга скончалась от ранений в больнице 2 марта. В ответ Тегеран наносит ракетные и дроновые удары по американским базам на Ближнем Востоке. Новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, старший сын убитого Али Хаменеи. КСИР, полиция и армия уже присягнули ему на верность.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
