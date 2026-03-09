«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на смену власти в Тегеране. Хозяин Белого дома оказался недоволен по поводу избрания Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером.
«Я недоволен», — заявил Трамп в беседе с журналистом Fox News Брайаном Килмидом.
В интервью изданию Times of Israel он добавил, что будет следить за развитием событий, не вдаваясь в детали: «Посмотрим, что будет».
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своей резиденции 28 февраля, в первый день военной операции Израиля и США. Его супруга скончалась от ранений в больнице 2 марта. В ответ Тегеран наносит ракетные и дроновые удары по американским базам на Ближнем Востоке. Новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, старший сын убитого Али Хаменеи. КСИР, полиция и армия уже присягнули ему на верность.
