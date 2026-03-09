Тысячи иранцев вышли на улицы и присягнули новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи

В Иране официально закрепили смену высшей власти. В Тегеране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру аятолле Моджтабе Хаменеи. Жители столицы вышли на улицы, прилегающие к площади Энгелаб, чтобы выразить преданность новому руководителю, сообщает агентство ISNA.

Тысячи людей собрались также в Ширазе, Мешхеде, Куме и других городах. На кадрах, распространяемых местными СМИ, видно большое количество манифестантов. В ходе демонстраций звучали проправительственные лозунги, а также традиционные антиамериканские и антиизраильские выкрики.