9 марта, 14:56

Тысячи иранцев вышли на улицы и присягнули новому верховному лидеру Моджтабе Хаменеи

Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)

В Иране официально закрепили смену высшей власти. В Тегеране состоялась церемония присяги на верность новому верховному лидеру аятолле Моджтабе Хаменеи. Жители столицы вышли на улицы, прилегающие к площади Энгелаб, чтобы выразить преданность новому руководителю, сообщает агентство ISNA.

Тысячи людей собрались также в Ширазе, Мешхеде, Куме и других городах. На кадрах, распространяемых местными СМИ, видно большое количество манифестантов. В ходе демонстраций звучали проправительственные лозунги, а также традиционные антиамериканские и антиизраильские выкрики.

«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана
«Посмотрим, что будет»: Трампа разозлило избрание сына Хаменеи лидером Ирана

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своей резиденции 28 февраля, в первый день военной операции Израиля и США. Его жена скончалась от ранений 2 марта. В ответ Тегеран наносит удары по базам США на Ближнем Востоке. Новым верховным лидером избран старший сын погибшего Моджтаба Хаменеи, которому уже присягнули КСИР, полиция и армия. Президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму, подтвердив неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы.

Анастасия Никонорова
