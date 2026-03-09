Владимир Путин
9 марта, 11:07

Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. В обращении он подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что нынешняя ситуация требует мужества и самоотверженности. По его словам, новый руководитель продолжит дело своего отца и сможет сплотить иранское общество.

«Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики», — отметил президент.

Путин в послании к Моджтабе Хаменеи назвал атаку на Иран вооружённой агрессией

Российский лидер поздравил Хаменеи с избранием и отметил, что ему предстоит решать сложные задачи в условиях напряжённой международной обстановки. В завершение глава государства пожелал Моджтабе Хаменеи успехов в работе, крепкого здоровья и силы духа

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

