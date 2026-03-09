Владимир Путин
9 марта, 10:42

Путин в послании к Моджтабе Хаменеи назвал атаку на Иран вооружённой агрессией

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме к новоому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи назвал атаку Израиля и США на исламскую республику актом вооружённой агрессии. Текст сообщения приводится на сайте Кремля.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооружённой агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», — говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что Россия подтвеждает Тегерану свою неизменную поддержку и солидарность, особенно на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также Москва продолжит оставаться надёжным партнёром исламской республики.

Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

Моджтаба Хаменеи является сыном погибшего под американо-израильскими ударами аятоллы Али Хаменеи, который ранее занимал пост верховного лидера исламской республики. Его избрал Совет экспертов Ирана. КСИР, полиция и армия уже присягнули новому лидеру на верность. Американский президент Дональд Трамп заявил, что недоволен такой кандидатурой.

Татьяна Миссуми
