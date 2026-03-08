Лавров потребовал от США прояснить миру свои планы

Владимир Путин
Россия ожидает от США разъяснений по поводу их дальнейших действий и намерений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС «Вести». По его словам, международному сообществу необходимо понимать, какие цели ставит перед собой Вашингтон.

«Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это всё соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие разъяснения важны для понимания того, как новые шаги США соотносятся с ранее действовавшими международными правилами. Он добавил, что прозрачность намерений позволит лучше оценить дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Ранее сообщалось, что США и Израиль обсуждают отправку спецназа для захвата ядерных запасов Ирана, Вашингтон и Иерусалим рассматривают возможность взять под контроль высокообогащённый уран на более позднем этапе войны. Пока неясно, будет ли миссия американской, израильской или совместной. Такие данные приводит издание Axios.

