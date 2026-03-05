Лавров: США и Израиль оправдывают удар по Ирану «угрозой» Трампу

«Эта история отменена. Включая и беседы между нами и американцами, нами и израильтянами. Просто сказано: «Если бы мы не убили аятоллу, он бы убил президента США». И всё», — сказал Лавров на посольском круглом столе.

Напомним, 28 февраля 2026 года в результате совместной воздушной операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Удар был нанесён по его резиденции в Тегеране во время совещания высшего военно-политического руководства. По данным СМИ, операция стала возможной благодаря данным точной локации, предоставленным ЦРУ. Вместе с 86-летним Хаменеи погибли члены его семьи, а также ключевые фигуры иранского командования, включая главу Корпуса стражей исламской революции и министра обороны. Иран официально подтвердил гибель лидера, объявив 40-дневный траур, и нанёс ракетные удары по территориям Израиля и ряда арабских стран, где расположены американские базы. В Иране начался переходный период, а Дональд Трамп призвал иранский народ к смене власти. Вместе с тем появилась информация, что преемником Хаменеи станет его сын.