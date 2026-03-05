Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 22:32

Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны мусульманам мира

Масуд Пезешкиан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Убийство верховного лидера Али Хаменеи во время операции США и Израиля равносильно объявлению войны шиитскому и всему мусульманскому сообществу планеты. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своём Telegram-канале.

«Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества — это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру», — отметил он.

Пезешкиан подчеркнул, что это событие стало величайшим испытанием для исламского мира.

Церемонию прощания с Хаменеи пришлось отложить
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана. Удары нанесли не только по военной инфраструктуре, но и по школам, больницам, жилым кварталам. Жертвами бомбардировок в Иране стали 1045 человек. Среди погибших — верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Лия Мурадьян
