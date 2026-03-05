Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны мусульманам мира

Убийство верховного лидера Али Хаменеи во время операции США и Израиля равносильно объявлению войны шиитскому и всему мусульманскому сообществу планеты. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своём Telegram-канале.

«Убийство первого политического лица Ирана и лидера всего шиитского сообщества — это открытое объявление войны мусульманам в целом и шиитам в частности по всему миру», — отметил он.

Пезешкиан подчеркнул, что это событие стало величайшим испытанием для исламского мира.