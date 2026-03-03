Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 09:53

Лавров: На Ближнем Востоке фактически идёт война

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Последствия военной операции против Ирана уже ощущаются во всём ближневосточном регионе, где фактически идёт война. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что Москва решительно выступает за немедленное прекращение огня всеми сторонами конфликта. Он отметил, что арабские государства также несут издержки — экономические и человеческие.

«Самый громкий конфликт сегодняшних дней — это агрессия против Исламской Республики Иран. <...> Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», — сказал Лавров.

Война США и Ирана: 40 погибших в Дубае, НПЗ Саудовской Аравии горит, база США в Катаре в руинах, войска Залива перекрыли мост с Бахрейном, 3 марта
Война США и Ирана: 40 погибших в Дубае, НПЗ Саудовской Аравии горит, база США в Катаре в руинах, войска Залива перекрыли мост с Бахрейном, 3 марта

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате бомбардировок погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По официальным данным, жертвами стали более 500 человек, разрушения зафиксированы в 131 районе. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. В ночь на 3 марта израильские спецслужбы провели наземный рейд на иранской территории, сообщают арабские СМИ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar