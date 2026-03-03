Лавров: На Ближнем Востоке фактически идёт война
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Последствия военной операции против Ирана уже ощущаются во всём ближневосточном регионе, где фактически идёт война. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.
Министр подчеркнул, что Москва решительно выступает за немедленное прекращение огня всеми сторонами конфликта. Он отметил, что арабские государства также несут издержки — экономические и человеческие.
«Самый громкий конфликт сегодняшних дней — это агрессия против Исламской Республики Иран. <...> Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», — сказал Лавров.
Напомним, 28 февраля Израиль и США начали совместную военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупным городам. В результате бомбардировок погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. По официальным данным, жертвами стали более 500 человек, разрушения зафиксированы в 131 районе. Москва решительно осудила действия Вашингтона и Тель-Авива. В ночь на 3 марта израильские спецслужбы провели наземный рейд на иранской территории, сообщают арабские СМИ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.