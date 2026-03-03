Лавров: На Ближнем Востоке фактически идёт война

Последствия военной операции против Ирана уже ощущаются во всём ближневосточном регионе, где фактически идёт война. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Министр подчеркнул, что Москва решительно выступает за немедленное прекращение огня всеми сторонами конфликта. Он отметил, что арабские государства также несут издержки — экономические и человеческие.

«Самый громкий конфликт сегодняшних дней — это агрессия против Исламской Республики Иран. <...> Мы считаем необходимым категорически и решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны», — сказал Лавров.