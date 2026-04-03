Путин предоставил российское гражданство правнуку Льва Толстого

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Даниилу Толстому — потомку великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Документ уже опубликовали на сайте официального опубликования правовых актов.

«Даниил Толстой — правнук Льва Николаевича Толстого по линии сына Льва Львовича», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Лев Николаевич Толстой был отцом девятерых детей, что объясняет большое количество его правнуков, разбросанных по разным странам. Один из них — Даниил Толстой, родившийся в 1972 году в Швеции. В одном из интервью он рассказывал, что его семья переехала в эту скандинавскую страну ещё в 1917 году.

Ранее Владимир Путин принял участие во встрече с учёными, которая прошла 25 февраля на полях Форума будущих технологий. В ходе мероприятия один из исследователей обратился к главе государства с личной просьбой. Учёный рассказал, что уже некоторое время работает в России и неоднократно пытался оформить российское гражданство, однако его вопрос долгое время оставался нерешённым. В ответ на это Путин взял заявление участника встречи и прямо во время мероприятия поставил под ним свою подпись.