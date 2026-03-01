Владимир Путин
1 марта, 12:29

«Пишите прямо сейчас»: Путин помог учёному получить гражданство прямо на форуме в Москве

Путин подписал заявление учёного о гражданстве РФ прямо на форуме в Москве

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с учёными подписал заявление одного из участников о приёме в российское гражданство. Об этом сообщил корреспондент «Вестей» Павел Зарубин.

Встреча состоялась 25 февраля на полях Форум будущих технологий. Один из учёных сообщил, что уже некоторое время работает в России и пытается оформить гражданство, но вопрос не решался.

«Путин перевернул лист своего текста на чистую сторону, отдал ему и сказал: «Пишите прямо сейчас заявление на имя президента России» — рассказал Зарубин.

На следующий день, по словам Зарубина, учёный официально получил российское гражданство.

Осудивший СВО рэпер Markul получил гражданство РФ и теперь гребёт миллионы на концертах

Ранее стало известно, что российское посольство во Франция получило 170 заявок от граждан страны, желающих переехать в Россия. Среди желающих были представители разных слоёв общества — от крестьян до молодых специалистов в IT.

